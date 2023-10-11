Фигуристка Нугуманова покорила пользователей соцсетей шикарной фигурой в розовом

На свежих фотографиях девушка позирует в укороченном топе и розовых лосинах. Они плотно облегают фигуру Елизаветы Нугумановой. Этот костюм в стиле «Барби» выгодно подчеркивает красоту фигуристки.

Оказывается, что девушка прекрасна не только на льду во время проката, но и в реальной жизни. Видно, что она следит за собой. А как иначе, если жизнь плотно связана со спортом? Хочешь-не хочешь, а фигура всегда будет идеальная за счет тренировок. Конечно, часто они бывают довольно изнурительными, но полученный результат явно того стоит.

Наверняка так же считают и подписчики Нугумановой, которым подобные снимки, скорее всего, очень нравятся.