Фигуристка Нугуманова покорила пользователей соцсетей шикарной фигурой в розовом
Фото: [©Артур Лебедев/РИА Новости]
Российская спортсменка выложила на свою страницу в социальных сетях новые снимки, которыми поделилась «Газета.ру».
На свежих фотографиях девушка позирует в укороченном топе и розовых лосинах. Они плотно облегают фигуру Елизаветы Нугумановой. Этот костюм в стиле «Барби» выгодно подчеркивает красоту фигуристки.
Оказывается, что девушка прекрасна не только на льду во время проката, но и в реальной жизни. Видно, что она следит за собой. А как иначе, если жизнь плотно связана со спортом? Хочешь-не хочешь, а фигура всегда будет идеальная за счет тренировок. Конечно, часто они бывают довольно изнурительными, но полученный результат явно того стоит.
Наверняка так же считают и подписчики Нугумановой, которым подобные снимки, скорее всего, очень нравятся.