Фигуристка Сотникова показала в соцсетях лицо своего сына

Как пишет «Газета.ру» , счастливая мама поделилась с подписчиками редким видео, где ее муж запечатлен вместе с ребенком.

Многие новоиспеченные родители часто не решаются сразу показывать всем подряд собственных детей. На это находятся разные причины, например, касающиеся страхов из-за суеверности. Мол, кто-то «сглазит» или вовсе наложит проклятие на неокрепшую душу. Конечно, есть и другое объяснение подобному поведению, которое тоже может быть вполне оправданным.

Так Аделина Сотникова, ранее скрывавшая лицо новорожденного Адриана, все же решила показать его в социальных сетях. В интернете было опубликовано милое видео, где сын запечатлен со своим отцом.

Возможно, фигуристка просто не хотела излишнего внимания к личности малыша, и дождалась момента, когда ажиотаж вокруг его рождения немного поубавится.