Филателист из Городского округа Пушкинский собрал уникальную коллекцию почтовых марок

В альбоме филателиста есть марки времен СССР и ГДР, а также образцы из Кубы, Австрии и Вьетнама. Своему хобби мужчина посвятил более двадцати лет, передает сетевое издание «Пушкинское время».

Сам Солуянов рассказал, что начал интересоваться почтовыми марками еще в пятом классе, когда увидел у своего дедушки альбом с собранной коллекцией.

«Меня привлекли яркие картинки, красивые изображения. Первое время вместе с братом помогали дедушке пополнять коллекцию <…>. Потом и сами вовлеклись», — поделился филателист.

Такое хобби, подчеркнул Солуянов, помогает расширять свои знания в истории и географии. Сейчас новые марки для коллекции ему из разных стран привозят друзья и знакомые.

Мужчина также отметил, что для него собранная коллекция — это память о беззаботном детстве.