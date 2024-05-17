Между Киркоровым и Успенской разгорается судебный скандал из-за обзывательств

Поп-король Филипп Киркоров и королева шансона Любовь Успенская не могут «спеться»: стороны спорят в суде из-за слов, сказанных на интервью. Как пишет KP.RU , скандал разгорелся с новой силой и артисты в очередной раз ругаются после взаимных оскорблений.

Киркоров пытается стрясти с певицы 10 млн рублей через суд за сравнение с «женаненавистником», а Успенская припоминает, как артист назвал ее «попрошайкой». Певица отправила досудебную претензию, в надежде, что эпатажная звезда наконец-то спуститься с небес на землю и посмотрит на абсурдность претензий. Однако этого не произошло.

«Мы не считаем нужным сразу бежать в суд. Поэтому сперва отправили досудебную претензию. Если он добровольно снимет это все и удовлетворит наши требования, то и не будет повода для обращения в суд. Если нет, значит, будем обращаться», — пояснила KP.RU адвокат Успенской Елена Сенина.

При этом известно, что слова Успенской прозвучали на интервью Алене Блин еще в 2023 году. Исполнительница сказала, что Киркоров врет в контексте обсуждения услуг хирурга Тимура Хайдарова. Она также пострадала от его рук.

Ранее сообщалось, что адвокат Успенской назвала иск Киркорова неуместным в период СВО.