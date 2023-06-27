Филипп Киркоров написал патриотическую речь для россиян в своем блоге

Поп-звезда нередко дает комментарии по поводу событий, происходящих в мире шоу-биза. Однако реакцию на более масштабные события певец предпочитает держать при себе. Как оказалось, не в этот раз, о чем пишет портал «Дни.ру»

Киркоров, как и все остальные звезды, следили вместе с россиянами за событиями минувших пятницы и субботы. Все интернет-пространство было очень встревожено. Но после того, как паника утихла, поп-король решил обратиться к своим соотечественникам с патриотической речью.

По словам Киркорова, опубликованным в соцсетях, России сейчас непросто. Поэтому у многих людей сильно страдает психоэмоциональное состояние. Но чтобы успокоиться, каждому человеку нужно взять передышку. А также не помешает всем объединиться, чтобы стать единым целым.

За призывы к сплочению и поддержку комментаторы поблагодарили артиста. Публика рада, что наконец смогла услышать мнение Киркорова.