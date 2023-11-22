Филипп Киркоров вернулся к естественной седине после множества экспериментов с волосами

Знаменитый российский певец, Филипп Киркоров, привлекает внимание поклонников не только экспериментами в музыке, но и своими постоянными изменениями образа. Об этом также пишет портал «Дни.ру» .

Киркоров уделяет большое внимание своему внешнему виду и имиджу. Он сменил множество образов, начиная от роскошной черной шевелюры до модного каре, афрокос и даже седых кудрей. Кто-то восхищается необычными решениями, другие же критикуют внешний вид артиста.

Однако, певец решил вернуться к естественному цвету волос и практичной короткой стрижке. Фанатам остается только судить, какой из образов больше подходил кумиру.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Киркорова заподозрили в романе с музыкальным продюсером Татьяной Тур.