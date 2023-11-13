Киркорова заподозрили в романе с музыкальным продюсером Татьяной Тур

Говорят, что их связывают не только давние деловые отношения. Московскую красавицу в окружении певца называют «невестой». Возможно, это был бы идеальный союз (творческий – в том числе).

Напомним, поп-король российской эстрады развелся с не менее известной Аллой Пугачевой еще в феврале 2005-го года. Как пишет издание «Утро.ру», его сердце после этого было свободно довольно долгое время, но внезапно на пути Филиппа Бедросовича встретилась другая женщина, которая считается одной из самых красивых в мире российского шоу-бизнеса.

Ею оказалась очаровательная блондинка Татьяна Тур. Стройная и соблазнительная красавица практически на всех совместных выходах с Киркоровым оказывается в центре его внимания. Поп-король относится к продюсеру с нежностью, что иногда выглядит как настоящая любовь. Да и Татьяна Тур тоже не упускает шанса похвастаться таким счастьем и часто публикует в соцсетях снимки с Филиппом Бедросовичем.

Ранее мы писали о том, что в Турции один из слушателей попытался сорвать концерт поп-короля. Он хотел было отчитать нарушителя, но тот уже сбежал.