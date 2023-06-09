В Комлесхозе Подмосковья рассказали, какие знаменитые фильмы снимались в лесах региона
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
Разнообразие и неповторимость лесов Подмосковья привлекает кинематографистов России. О том, какие фильмы снимались в региональных лесах, рассказали в Комлесхозе области.
«Из-за близости к столице и удобства расположения локаций многие съемки фильмов и сериалов проводятся именно здесь. Только за весну и начало лета различные кинокомпании и студии в лесах региона уже успели снять эпизоды фильмов и сериалов «Заяц в игре», «Василий», «Мафия», «След», «Стой, а не то мама будет гадать», — рассказал председатель комитета Олег Баженов.
По его словам, в лесах региона прошли съемки и других картин. Например, «Выжившие еще — 2», «Реальные пацаны», «Контакт 2», «Загадай любовь», «Последний богатырь. Наследие» и не только. В ведомстве также подчеркнули, что после съемок с территории лесов вывозится весь мусор.