В России создадут ИИ для блокировки VPN: как это отразится на пользователях

Роскомнадзор планирует создать ИИ для блокировки нежелательного контента и VPN-сервисов. Основная мотивация для внедрения такой системы — это борьба с различными угрозами, которым противодействует РКН. Как это повлияет на обычных пользователей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По ее словам, система обнаружения запрещенного контента будет принципиально отличаться от предыдущих технологий.

«Теперь сайты будут блокировать на основе конкретных текстовых фрагментов, а не просто по домену, на котором расположен ресурс. Эта прогрессивная технология поможет эффективнее бороться с информационными сайтами, нарушающими законодательство», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Когда блокируют только домен, продолжила она, владельцам такой площадки не составит труда перенести контент на другой сайт. А если новая ИИ будет эффективной, то в таких «зеркалах» практически не будет смысла.

«Также новый ИИ должен помочь в борьбе с мошенническими ресурсами, например, с копиями интернет-магазинов на доменах, похожих на оригинальные. А также эта технология усложнит жизнь распространителям пиратского контента. Обнаружить незаконное использование чужих произведений теперь будет проще», — заключила Бастрыкина.

Ранее выяснилось, как изменятся тарифы на ЖКУ в России в 2026 году.