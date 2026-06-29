Фильтрат уже пошел: эколог объяснил, почему свалка под Красноярском опаснее заводских труб

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в историю с гигантской нелегальной свалкой, отравляющей воздух и почву на окраине Красноярска. Он потребовал предоставить доклад по возбужденному уголовному делу. Резонанс возник после того, как общественники и активисты обнародовали масштабы бедствия в микрорайоне Солнечный.

Полигон раскинулся на землях бывшего Солонцовского сельсовета и разросся до десяти гектаров — территории, сопоставимой по площади с четырнадцатью футбольными полями. Горы вырубленных деревьев, строительного хлама, мебели, автомобильных покрышек, утеплителя и десятков мешков с монтажной пеной образовали опасный слоеный пирог. Председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павел Гудовский объяснил, что такая фактура создает идеальные условия для образования фильтрата — жидкости, которая по подземным водам распространяется и уничтожает все живое. По его оценке, если древесные отходы загорятся, пластик и утеплитель начнут выбрасывать в атмосферу диоксины, и допустить такой сценарий ни в коем случае нельзя.

Гудовский добавил, что проблема сероводорода знакома всему региону: мониторинговые системы фиксируют превышения в Лесосибирске, Канске, Ачинске и Минусинске, а главными виновниками выступают свалки ТБО и канализационные сети. Соседство такого объекта с жилыми кварталами грозит не только зловонием, но и прямыми угрозами здоровью. По степени вредности подобные полигоны уже сравнимы с выхлопами транспорта и промышленными выбросами, а если добавляется горение с выделением соединений, превосходящих по токсичности бензопирен, опасность становится гораздо выше, чем от заводских загрязнителей.

После того как активисты предали ситуацию огласке, в дело включилось краевое министерство экологии. Инспекторы выехали на место и подтвердили захламление шести участков. По подсчетам ведомства, объем накопленных отходов достигает 26 тысяч кубометров. Министр экологии региона Владимир Часовитин заявил, что бездействие собственников земли не останется безнаказанным, и пообещал добиваться принудительной ликвидации свалки через суд. Параллельно активисты направили материалы в прокуратуру, и теперь, после подключения главы СКР, расследование рискует выйти далеко за пределы формальных проверок. Общественники призывают граждан не молчать, публиковать разоблачительные материалы и сообщать в надзорные органы, подчеркивая, что чем громче звучит проблема, тем быстрее наведут порядок. Главный вопрос, который теперь предстоит решить следствию, — кто именно организовал нелегальный сброс отходов и как скоро опасный объект перестанет отравлять жизнь людям.