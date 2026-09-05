Финал Чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде

С 2023 года в России проводятся мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». В 2026 году мероприятиями охвачены более 500 тыс. студентов колледжей и школьников от 14 лет.

С 14 по 18 сентября в Великом Новгороде пройдет финал Чемпионата высоких технологий. На мероприятиях финала встретятся более 15 тыс. участников из всех субъектов РФ.

Конкурсанты продемонстрируют профессиональные навыки в условиях высокотехнологичного производства по 20 инновационным компетенциям транспортной отрасли. В мероприятиях примут участие 200 конкурсантов, а также более 250 экспертов, команды молодых специалистов профильной индустрии и представители иностранных государств.

18 сентября в рамках деловой программы пройдет пленарное заседание «Профессионалы: кадровый потенциал новой эпохи».

Подробная информация о мероприятии представлена здесь.