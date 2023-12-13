Финал конкурса «Лидеры Подмосковья» прошел в МГИМО

Совместное мероприятие ОПМО и РДДМ — «Лидеры Подмосковья» — прошло в Одинцовском кампусе МГИМО. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

«Приятно понимать, что наша молодежь не равнодушна к будущему региона, чувствует его специфику и видит себя причастной к его развитию. А такие мероприятия помогают ребятам из всего Подмосковья встречаться для обмена опытом и заряда энергией на дальнейшую реализацию собственных проектов», — отметил председатель Комиссии по делам молодежи, спорта, патриотического воспитания и добровольчества Дмитрий Шалыгин.

В мероприятии приняли участие полторы сотни школьников — активистов РДДМ из 42 муниципалитетов области. В его рамках прошел образовательный блок по пяти трекам. Также были объявлены победители по каждому треку.

В ходе закрытия к участникам обратился проректор МГИМО по молодежной политике, соцработе и международным связям Станислав Суровцев. Он отметил, что учреждение вносит значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики.