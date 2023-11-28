Финал конкурса «Женщина — Герой» прошел в Красногорске

Финал Московского областного конкурса «Женщина — Герой» прошел в «Vegas City Hall» в Красногорске. За победу в этапе боролись десять жительниц — жен, матерей, сестер и дочерей бойцов СВО.

В общей сложности на отборочный этап поступило более 50 заявок от жительниц Подмосковья. Из них 30 претенденток были отобраны для участия в конкурсе и 10 прошли в финал.

К финалу участницам нужно было подготовить видеопрезентации, музыкальные шоу-номера и дефиле в авторских костюмах.

«На хрупкие женские плечи ложится огромное количество испытаний, иногда не такой заметной, но тяжелейшей работы, семейных забот. Надежный тыл, который обеспечивают женщины, это залог победы на всех фронтах. Ну а наша задача — позаботиться о наших дочерях, женах и мамах наших защитников», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

По итогам конкурса победу одержала жительница Наро-Фоминска Юлия Шканова — старший лейтенант, ветеран боевых действий, организатор регионального движения «Жена героя Подмосковья».

Также специальным призом была награждена Екатерина Котенкова из Истры. Сейчас она на передовой. К конкурсу жительница подготовила приветственный видеоролик с фронта. Приз за нее получила дочь Анастасия.

«Российские женщины — героини, способные преодолеть любые трудности, при этом сохраняя изящность, красоту, любовь и искренность», – отметил учредитель конкурса, депутат Госдумы Сергей Колунов.

Как рассказал РИАМО советник главы Красногорска Михаил Иванов, сейчас прорабатывается вопрос о расширении конкурса на федеральный уровень.