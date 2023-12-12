Финал профессионального конкурса среди преподавателей состоялся в Воскресенске

В подмосковном городском округе Воскресенск провели заключительный этап муниципальных конкурсов среди преподавателей разных звеньев образования «Учитель года Подмосковья-2024» и «Воспитатель года Подмосковья-2024».

За эти высокие звания боролись по три участника в каждой номинации. Преподавателям предстояло показать свои таланты, а также привлечь к участию своих учеников и даже их родителей. Финалисты масштабного конкурса среди преподавателей школ и дошкольных учреждений получили свои награды из рук замглавы администрации Воскресенска.

Так, звания «Учитель года» был удостоен преподаватель географии из лицея имени Героя СССР Стрельцова П. В. Александр Бронников. А «Воспитателем года» стала педагог из детского сада при Москворецкой гимназии Анастасия Сухинина.

Все участники финального этапа состязания получили памятные подарки, в том числе и фигуры пеликанов, которые символизируют подлинную любовь к детям.