Финал сделки отложен: Долина не явилась на передачу квартиры Лурье

Исполнение судебного решения о передаче квартиры в престижном районе Хамовники столкнулось с неожиданной преградой. Полина Лурье, признанная Верховным судом собственником апартаментов, не смогла их принять из-за неявки нынешней владелицы, певицы Ларисы Долиной.

Как сообщила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко, запланированная встреча по передаче недвижимости и ключей сорвалась. Долина, находящаяся, по данным собеседницы, в отъезде, не прибыла, а ее доверенное лицо, присутствовавшее на месте, не обладало необходимыми юридическими полномочиями для подписания итогового акта приема-передачи. Без этого документа фактическое заселение нового собственника невозможно.

«Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры», — сказала собеседница агентства.

Данный эпизод стал очередным актом в длительной судебной тяжбе. Мосгорсуд еще 25 декабря постановил выселить Ларису Долину и снять с регистрации ее дочь и внучку с квартиры, которую Полина Лурье приобрела за 112 миллионов рублей. Ранее Верховный суд окончательно признал Лурье законной владелицей, отменив предыдущие решения в пользу певицы, утверждавшей, что стала жертвой мошенников при совершении сделки. Несмотря на вступившее в силу решение, Долина продолжала проживать в спорной недвижимости.

Ранее сообщалось, что охрана дома с квартирой Долиной перекрыла доступ во двор.