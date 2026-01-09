Никому не войти: охрана квартиры Долиной отрезала доступ во двор
Фото: [Церемония вручения премии ЦФО в области литературы и искусства/Медиасток.рф]
Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы квартиры Полины Лурье, сообщила об ограничении доступа на территорию жилого дома. Об этом она рассказала ТАСС.
По ее информации, охрана объекта, в котором находится ранее принадлежавшая певице Ларисе Долиной недвижимость, перекрыла вход во двор и в подъезд для посторонних лиц. Свириденко отметила, что надеется на неприменение данных ограничений в отношении ее доверительницы. Инцидент связан с завершенной ранее сделкой по продаже указанной квартиры.
