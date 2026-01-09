Никому не войти: охрана квартиры Долиной отрезала доступ во двор

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы квартиры Полины Лурье, сообщила об ограничении доступа на территорию жилого дома. Об этом она рассказала ТАСС .

По ее информации, охрана объекта, в котором находится ранее принадлежавшая певице Ларисе Долиной недвижимость, перекрыла вход во двор и в подъезд для посторонних лиц. Свириденко отметила, что надеется на неприменение данных ограничений в отношении ее доверительницы. Инцидент связан с завершенной ранее сделкой по продаже указанной квартиры.

