Финал всероссийского конкурса елочных игрушек состоится в Красногорском филиале Музея Победы

Красногорский филиал Музея Победы 17 января станет площадкой для торжественного «Зимнего собрания», на котором наградят победителей всероссийского конкурса «Мастерская Деда Мороза». Мероприятие объединит детей из разных регионов страны, представивших на суд жюри более 400 рукотворных елочных игрушек.

Программа «Зимнего собрания» включает не только церемонию награждения, но и культурную составляющую: музыкальные номера в исполнении воспитанников местной детской музыкальной школы и мастер-класс от профессионального художника-педагога. Это создает полноценную творческую среду для обмена опытом и вдохновения.

Сам конкурс стимулирует развитие детского творчества и традиций семейного рукоделия, предлагая альтернативу цифровому досугу. Критерии оценки — креативность, оригинальность и эстетичность — формируют у участников понимание ценности уникального, созданного своими руками продукта. Наиболее важным социальным эффектом стала акция по передаче всех конкурсных работ бойцам СВО, проходящим лечение в подмосковном госпитале, что добавило проекту глубокий гражданский смысл.

Подобные инициативы, базирующиеся на площадке музея, эффективно выполняют просветительскую и объединяющую функции, демонстрируя, как историческое учреждение может стать центром живой, современной культурной жизни, ориентированной на конкретные добрые дела.