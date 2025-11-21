Финал всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи пройдет в декабре в Москве

Финал всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи пройдет 2 и 3 декабря в Москве. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Цель конкурса — выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи. Подача заявок на него проводилась с 23 июня по 14 сентября. В конкурсе приняли участие организации, осуществляющие реализацию практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики на территории страны.

Всего было подано 1055 заявок от организаций из 77 регионов. Из них отобрали 868 заявок. По итогам заочного этапа финалистами определены 129 организаций из 51 субъекта РФ.

Представление и защита практик финалистов по номинациям будут доступны для просмотра в режиме онлайн-трансляции на платформе RUTUBE.

Так, 2 декабря пройдут трансляции в рамках номинации «Команда без границ: эффективные решения в инклюзивном трудоустройстве» ( https://rutube.ru/video/ac2ea24d02413b7f2fd8099434a2c44a/ ), «Двойное преимущество: эффективные модели взаимодействия образования и бизнеса» ( https://rutube.ru/video/b69d4764e202efda7c873ec2809ca1ed/ ), «Молодежь в центре внимания: формирование уникальной корпоративной культуры для нового поколения» (https://rutube.ru/video/cdba62a0d36dbdb08180212f3940c941/ ), «Погружение в профессию: как стажировки становятся мостом к успешной карьере» ( https://rutube.ru/video/cd069a140a7e9a190ce8aa800ea74542/ ), «Путь к призванию: инновационные методики образовательных организаций в профориентационной работе» (https://rutube.ru/video/945c130950205dde8c8993ae4d93cb44/ ), «Наставник PRO: эффективные практики развития молодых профессионалов» ( https://rutube.ru/video/f6fc7f0fbafff4dae484c0c600d03c88/ ).

3 декабря пройдут трансляции в рамках номинаций «Регион-магнит: лучшие практики привлечения молодежной аудитории» ( https://rutube.ru/video/37f8c48afcf717d958c4c9da32fefe30/ ), «Труд крут: коллаборации работодателей и Российских студенческих отрядов» ( https://rutube.ru/video/a3d78fe91e4f7735bcc2dcff5102aa53/ ), «Смелые шаги к успеху: трудоустройство подростков как старт в карьеру» ( https://rutube.ru/video/e646497f5b8b13e16893514bf997abd1/ ), «Молодые таланты или молодые лидеры в ключевых приоритетных отраслях» (https://rutube.ru/video/8528d672c717b2f15b9d0285582a0f2b/ ), «Твой компас в мире профессий: эффективные практики работодателей» (https://rutube.ru/video/2f9c82a79154a2158c95438ec9711784/ ).