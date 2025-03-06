Финалисткой конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления» стала шатурянка Жукова

В финал конкурса прошло 27 человек, хотя в первичном этапе заявки подали 222 участника. В 2025 году было подано на 52 заявки больше, чем в прошлом. Финалистов определили представители экспертного совета. Они провели голосование по итогу первичного отбора. Претендентов на победу определили по девяти номинациям.

Финальным этапом конкурса стала защита проекта. Специалисты поднимали актуальные темы: реновацию жилищного фонда, помощь участникам СВО, работу сельских старост. В экспертное сообщество вошли представители региональных министерств и ведомств, депутаты Мособлдумы и партнерские организации.

«Специалисты, которые вовлечены в эту работу, всегда с душой, максимально открыто и эффективно подают свои заявки и эти заявки – это те лучшие муниципальные практики, которые реализуются в Московской области. Московская область вообще является лидером по лучшим практикам и вся страна ориентируется на Московскую область и сегодня мы видим тому подтверждение», — отметил Николай Ханин, исполнительный директор Совета муниципальных образований.

Любовь Жукова посвятила презентацию живому общению сотрудников администрации и жителей. По мнению конкурсантки, в период развития информационных технологий особенно важно сохранять баланс, ведь без личного общения конструктивный диалог не получится.

«Я очень рада, что вышла в финал, рассказала о своем проекте. Конкурсная комиссия отметила, что в моей работе была полностью раскрыта тема и важность живого общения специалистов органов местного самоуправления и жителей для внедрения информационных систем. Будем ждать результата», — рассказала Любовь Жукова, начальник отдела жилищной политики администрации муниципального округа Шатура.

Опыт участия в конкурсе у шатурянки есть. В 2022 году Любовь Жукова заняла второе место. В своем проекте она подняла важную тему — общедомовые чаты.

Победителей нынешнего года объявят в апреле. Торжественная церемония подведения итогов состоится в День местного самоуправления.