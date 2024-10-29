Бизнесвумен из Фрязино стали финалистками «Нежного гранта-2024»

Женщины-предприниматели поучаствовали в полуфинале IV межрегионального конкурса «Нежный грант 2024». Они продемонстрировали свои бизнес-идеи, поборовшись за место в финале престижного конкурса.

Участницы собрались в шатре «Царевна лебедь» в Щелково, представив жюри свои интересные проекты. Выбирать из шести креативных и потенциально успешных идей было сложно, но в итоге определили победителей. Ими стали основатель и учредитель Монтессори-центр «Жемчужинки» в городе Фрязино Елена Мартынова и Елена Бобарыкина из Фрязино, которая впечатлила своим проектом по баннотерапии.

Таким образом фрязинские предпринимательницы стали на шаг ближе к гранту. Свое дело они представят уже в финале конкурса, который пройдет 26 ноября в доме Правительства Московской области.

Отметим, мероприятие «Нежный грант» ежегодно помогает популяризации женского предпринимательства в России, поддерживает бизнес-проекты разного уровня и сфер. Конкурс организован Союзом «Содействие женскому предпринимательству» совместно с Общероссийским сообществом «Нежный бизнес» при поддержке администрации округа и регионального правительства.