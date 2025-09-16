Финалисты образовательной программы «Герои Подмосковья» ознакомились с деятельностью администрации округа Пушкинский

Эти отважные люди, прошедшие через боевые действия в зоне СВО и удостоенные многочисленных государственных наград, получили ценную возможность продолжить служение Родине, теперь уже в мирных условиях.

Программа «Герои Подмосковья» является прямым развитием федерального проекта «Время Героев», запущенного по инициативе Президента России. Она предоставляет участникам новые перспективы для реализации своего потенциала и применения накопленного опыта в органах государственной власти и на местном уровне.

Проект объединяет 70 участников, прошедших тщательный отбор из почти 2500 претендентов. Самые достойные кандидаты получат шанс на трудоустройство в Московской области или включение в кадровый резерв. Прошедший в округе Пушкинский семинар был насыщенным и плодотворным. Участники провели встречи с руководством округа, приняли участие в познавательных лекциях, открытых обсуждениях и ознакомительных экскурсиях по ключевым объектам муниципалитета. Это позволило им лучше понять специфику работы органов местного самоуправления и сложности, с которыми они сталкиваются.

Среди финалистов программы – специалисты разнообразных направлений: от инженеров и военных до юристов. Каждый из них обладает уникальным жизненным опытом и является носителем историй о мужестве и стойкости. Теперь их объединяет стремление внести свой вклад в развитие страны, работая на благо общества в государственных и муниципальных структурах.

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов особо отметил важность данной программы, подчеркнув поддержку губернатора Московской области, Андрея Воробьева. Он акцентировал внимание на том, что эта поддержка является знаком уважения к героям СВО, помогая им адаптироваться к мирной жизни и двигаться в соответствии с приоритетами государства.