Финальная смена этого лета началась в лагере «Литвиново» в Подмосковье

В подмосковном лагере «Литвиново» началась финальная смена этого лета, ее посетят несколько сотен детей, в том числе, участников спецоперации. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Сегодня в лагере стартовала финальная шестая смена. Ребята проведут ближайшие две недели в безмятежной атмосфере веселых и познавательных занятий», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве уточнили, что в лагере дети смогут поиграть в спортивные игры, принять участие в мастер-классах по рисованию, танцам, кулинарии и робототехнике и не только. Для них подготовили комнаты, спортплощадки на прилегающей территории, бассейн, кинозал и библиотеку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.