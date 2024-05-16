Финансирование предупредительных мер: что это такое и как получить услугу в Подмосковье

Отделение СФР по Москве и Московской области в 2024 году выдало решение о финансовом обеспечении предупредительных мер 323 страхователям на сумму более 129 миллионов рублей.

Страхователь направляет на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, до 20% сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год. При этом осуществляется вычет расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно.

В прошлом году в Москве и Московской области 323 страхователям выдано решение о финансовом обеспечении предупредительных мер на сумму более 129 миллионов рублей.

«Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30% при условии направления страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее, чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством», — уточнил управляющий региональным Отделением СФР Сергей Алещенко».

Для этого работодателю необходимо подать соответствующее заявление до 1 августа текущего года в клиентских службах Социального фонда Москвы и Московской области, по почте или через портал госуслуг.

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя на следующие предупредительные меры: проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение работников, проведение обязательных периодических медицинских осмотров и другие мероприятия.