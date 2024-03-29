Финансист Бадалов рассказал, какие российские карты принимают в Казахстане

Эксперт в сфере кредитования, недвижимости и финансов Ибрагим Бадалов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как можно расплачиваться российским туристам в Казахстане в 2024 году.

На страны оказывают давление санкции Запада, которые затрагивают и банковскую сферу. Пока в бывших советских республиках спокойно: карты «Мир» принимают во всех банкоматах. Исключением уже можно назвать разве что Армению, где платежная система Arca завершает обслуживание российских карт с 30 марта во всех банкоматах, кроме ВТБ.

В связи с этим возникают опасения по поводу Казахстана. Однако, по словам Бадалова, пока беспокоиться не о чем и все работает в прежнем режиме. Туристы из России могут спокойно снимать наличные в казахстанских банкоматах. Работают иной раз даже Mastercard и Visa, открытые в РФ.

«В целом, российские карты не столь активны, как в Белоруссии, но все же есть варианты карт "Мир". Карта Union Pay имеет активность, но незначительную, лучше уточнять в торговых точках заранее», — подсказал эксперт.

Карты системы «Мир» перестали принимать в Турции и Узбекистане. Однако они еще работаю в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Кубе, Венесуэле и Вьетнаме. Не отказывалась от этого также Абхазия и Южная Осетия. Некоторые страны, которые так любимы российскими туристами, также планировали начать обслужить платежную систему из РФ, однако пока боятся вторичных санкций.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, как будут работать банковский карты в Абхазии в 2024 году.