Финансист Макаров назвал способ выгодно распорядиться деньгами до конца года

Конец года является временем, когда у многих жителей нашей страны появляются свободные деньги: к зарплате добавляются разные премии и предпраздничные бонусы. Финансист Сергей Макаров рассказал, как можно поступить с теми средствами, которые не планируется потратить в ближайший месяц. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, следует помнить, что не исключено повышение ключевой ставки Банка России до конца года, поэтому вероятно и повышение ставок по банковским вкладам.

Эксперт добавил, что следует обратить внимание и на предновогодние предложения банков.

По его мнению, можно также рассмотреть вариант открытия индивидуального инвестиционного счета до конца года, однако данный вариант подходит тем, кто разбирается в инвестициях и готов вложить свои средства не менее чем на три года.