Финансист оценил идею об уменьшении ежегодного отпуска

Финансовый аналитик компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что сокращение ежегодного оплачиваемого отпуска в России маловероятно. Такое мнение он высказал для « Газеты.Ru », комментируя предложение общественного деятеля Вадима Попова, выступившего за уменьшение отпускных и праздничных дней.

Селезнев отметил, что нормы трудового отдыха в России во многом повторяют европейскую модель, где отпуск длится от 20 до 30 дней. Он подчеркнул, что изменение этой системы вызовет негативную реакцию общества и не принесет выгоды работодателям.

По словам эксперта, в России сложилась практика, когда сотрудники используют не весь отпуск, накапливая дни до увольнения и получая затем компенсацию. Это устраивает обе стороны — работники получают дополнительные выплаты, а работодатели экономят на иных пособиях.

Селезнев уверен, что ломать сложившуюся систему нецелесообразно. Он добавил, что у компаний уже есть способы оптимизировать рабочее время без пересмотра отпускных норм.

Ранее Вадим Попов предложил ограничить ежегодный отпуск 21 днем и сократить январские каникулы до шести дней, ссылаясь на экономическую ситуацию.

Ранее сообщалось, что работа во время отпуска без согласия работника грозит работодателю штрафами.