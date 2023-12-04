Финансист предупредил о потере почти всего дохода при досрочном закрытии вклада в банках

Эксперт рассказал, что в случае если вклад составляет полмиллиона рублей под 12% годовых, то за 11 месяцев хранения, банк начислит клиенту 55 тысяч рублей в качестве дохода с вклада. В то же время, если вклад того же размера обналичить досрочно, то он будет пересчитан под ставку в 0,01% годовых, что сократит доход до менее чем 50 рублей. Таким образом, вкладчик ничего не теряет, но и фактически не зарабатывает, отметил финансист.

Он также рассказал о том, что некоторые банки поступают иначе, и забирают лишь часть от планируемой прибыли. Для этого, как правило, есть условие – нужно чтобы средства лежали на счете больше половины срока, уточнил Родин. В таком случае, вкладчик может получить вплоть до двух третей от накопленного дохода с вклада. В заключение, эксперт посоветовал заблаговременно ознакамливаться условия досрочного погашения вклада в договоре с организацией.