Финансист рассказал, что делать, если не удалось вовремя снять деньги со вклада

Банковская организация может продлить договор по вкладу, сохранив те же условия, и сменив ставку в зависимости от ключевой, либо перевести средства на счет со ставкой 0,01%, если вклад не был закрыт своевременно. Об этом сообщил финансист Алексей Родин в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Эксперт также предупредил о сроках действия вклада и снятия средств с него. Он посоветовал не снимать средства в тот же день, в который кончается договор и закрывается вклад, так как банк может счесть это досрочным закрытием и вернуть деньги без начисления процентов. Средства лучше снимать на следующий день, подчеркнул он.

ЦБ РФ рекомендует банковским организациям заранее уведомлять вкладчиков об окончании срока действия договора и предлагать его продление. Если вкладчик не реагирует и в течение 2 лет не делает операций по вкладу, то он может быть закрыт при помощи суда. Тогда средства переводятся на отдельный счет ЦБ, откуда вкладчик может их снять через любой срок.