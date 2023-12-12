Финансист рассказала о рисках вкладов с высокой доходностью

Во времена нестабильности банки завлекают новых клиентов, обещая им внести деньги во вклады с очень большой доходностью, но такой рекламе не всегда стоит доверять. Соответствующее заявление сделала финансист Светлана Фрумина в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Она объяснила, что банки нуждаются в «длинных деньгах», но обеспечение высокой доходности на протяжении долгого срока является сложной задачей, так как ключевая ставка за это время может претерпеть сильные изменения. В таких ситуациях клиентам предлагаются повышенные ставки с определенными условиями, как правило, лишь для части суммы или срока вклада, заявила Фрумина. Иногда они начисляются лишь активным пользователям приложения банка или зарплатным клиентам, добавила она.

В то же время, вклады с непостоянной ставкой могут скрывать за собой ряд характерных рисков, предупредила эксперт. Обычно по ним ниже доход, который зависит от большого количества факторов, которые не получится предугадать, подчеркнула она.