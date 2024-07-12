Финансист Шеин пояснил, почему пользователи Hamster Combat не несут никаких рисков

В настоящее время каждый второй в своем телефоне играет в хомяка. Финансист Максим Шеин пояснил, для чего люди это делают, во что верят и чем рискуют, тыкая в экран телефона. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, практически каждая экосистема старается сделать подобное, то есть это как один из ресурсов, чтобы люди в рамках экосистемы как-то расплачивались, что-то обменивали, покупали и прочее, но риск весь в том, что в какой-то момент может все прекратиться.

Эксперт добавил, что криптовалюта является усложнением системы, построенная на системе блокчейн, когда у каждого человека в телефоне есть записи о всех транзакциях с данной валютой, которые прочие люди между собой совершают. Однако это большое потребление энергии, что является своего рода сдерживающим фактором.

По его мнению, тапание хомяка может как сыграть, так и не сыграть в будущем. На данный момент это непонятно. Однако играющие в такую игру люди ничем не рискуют, деньги свои не вкладывают. Тем не менее подобная идея создателей может быть обыкновенным маркетинговым ходом.