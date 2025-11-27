«Финансовая ловушка». Банки массово блокируют счета и переводы россиян: почему это происходит?

Во избежание блокировки операций при попытке обналичить средства в размере свыше 50 тысяч рублей, гражданам рекомендуется заранее уведомлять свой банк. С такой рекомендацией выступила эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова, сообщает агентство «Прайм» .

Специалист уточняет, что стандартные лимиты по дебетовым картам позволяют снимать от 100 до 300 тысяч рублей ежедневно и до 3 миллионов в течение месяца. Несмотря на то, что у клиентов премиум-сегмента эти рамки выше, любая подозрительная активность может привести к резкому ограничению — до 50 000 рублей на двое суток.

Дополнительным фактором риска является история операций клиента. Если владелец карты ранее фигурировал в мошеннических схемах или вызывал подозрения, его ежемесячный лимит могут сократить до 100 тысяч рублей.

Как отмечает Мамедова, после того как Банк России ужесточил борьбу с мошенничеством, введя девять новых критериев для выявления подозрительных транзакций, участились жалобы клиентов на блокировку счетов и доступ к онлайн-банку. Чтобы не лишиться всех средств на период проверки, финансовый институт лучше предупреждать о планируемых крупных операциях заранее.

