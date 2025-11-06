Финансовая справедливость: женам предложили официальную зарплату за домашний труд

Психолог и общественный деятель Александра Миллер предложила ввести ежемесячную денежную компенсацию для жен-домохозяек за их труд по ведению дома. По ее словам, ежедневная работа по хозяйству существенно экономит семейный бюджет, и справедливо, чтобы супруги выплачивали фиксированную сумму на личный счет женщины, сообщает интернет-издание « Абзац ».

Миллер подчеркнула, что в условиях равноправия, когда мужчина ограничивает профессиональную деятельность женщины, возложив на нее большинство домашних обязанностей, финансовая компенсация становится важным инструментом справедливости.

Эксперт отметила, что выплаты не являются подачкой, а признают вклад женщины в карьеру и успех мужа, а также повышают финансовую независимость супруги. По оценкам специалистов, сумма компенсации может составлять сотни тысяч рублей, учитывая экономию на бытовых расходах, которые домохозяйка выполняет самостоятельно.

Миллер подчеркнула, что подобная мера укрепляет семью и способствует формированию честных партнерских отношений.

Ранее сообщалось, что в Балашихе открыли вакансию дворника с зарплатой 85 тыс. руб.