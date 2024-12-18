Финансовые расходы на похороны Яниса Тиммы легли на Анну Седокову

Исполнительница Анна Седокова перевела деньги на счета ритуальных компаний, которые занимаются организациями похорон и перевозкой тела баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом пишет StarHit.

Похоронами занимается семья Тиммы и баскетбольный клуб, в котором последний раз играл спортсмен. Задействованы ритуальные компании, которые уже получили часть средств от Анны Седоковой. Тело покончившего с собой латвийца перевезут из Москвы в Ригу, где предадут земле.

«Анна благодарит последнюю команду в которой играл Янис Alikson Team и лично руководителя Гасана Мустафаева, которые взяли на себя всю организацию транспортировки, а также приезд родственников Яниса. Сбора дополнительных средств, для организации и проведения похорон не требуется», — отметили представители артистки.

Напомним, в московском хостеле в ночь на 17 декабря нашли тело Яниса Тиммы. По предварительной информации, он покончил с собой в день рождения бывшей жены — певицы Анны Седоковой. Сама артистка слегла в больницу с нервным срывом, врачи пока не готовы ее выписывать. Это подтвердили ТАСС представители певицы .

Ранее сообщалось, что Янис Тимма мог страдать от психического расстройства.