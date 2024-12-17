Покончивший с собой экс-супруг Седоковой страдал от психического расстройства

Латвийский баскетболист Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой, страдал от продолжительной депрессии. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

Экс-баскетболист «Химок» латвиец Янис Тимма страдал от депрессии, которая могла сыграть роль в трагедии. В какой именно форме развивалось расстройство не уточняется.

Напомним, что Анна Седокова 16 декабря встретила день рождения. Бывший супруг в этот день находился в хостеле и усердно пытался связаться с бывшей возлюбленной. Однако многие попытки были тщетными. В итоге Тимма опубликовал в соцсетях пост, где оставил трогательное поздравление и пропал.

Ночью 17 декабря 32-летнего бывшего НБАшника нашли мертвым в хостеле. Рядом с ним не было записок: только телефон, с просьбой позвонить Седоковой. По предварительным данным, спортсмен совершил суицид.

Ранее интернет-издание «Подмоскове сегодня» публиковало материал о трагедии с Янисом Тиммой в Москве.