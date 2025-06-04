Финансовый директор компании-поставщика некачественных бронежилетов ушла на СВО

Финансовый директор группы компаний «Пикет» Виктория Антонова подписала контракт с Министерством обороны РФ на службу в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно РИА Новости.

Решение о вступлении в ряды защитников Родины женщина приняла, обратившись к Минобороны через Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Уточняется, что Антонова будет служить в Первом женском батальоне по направлению кибердронов.

Это событие произошло на фоне завершения предварительного следствия по громкому уголовному делу, связанному с поставками некачественных бронежилетов для российской армии.

В рамках судебных разбирательств обвинения предъявлены генеральному директору ГК «Пикет» Андрею Есипову, самой Антоновой, а также начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко. Есипову и Антоновой вменяют мошенничество и дачу взятки, а Кальченко — только мошенничество.

Следствие утверждает, что руководство компании похитило средства, выделенные Минобороны, отправив ВС РФ некачественные бронежилеты.

Кроме того, в рамках дела появились новые фигуранты — Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктор Астапенко и Михаил Богданов, которых подозревают в посредничестве во взяточничестве.

Ранее РИА Новости сообщало, что ВСУ спрятали бронежилет с гранатой в жилом доме в Мариуполе.