Финансовый эксперт Глазков рассказал, как защититься от кредитов при воровстве данных

Получить кредит, не посещая отделение банка с документами невозможно, но вероятность оформления онлайн-займов при краже данных остается. Организации проводят проверку данных заемщиков, но исключать данный риск все равно не стоит. Соответствующее заявление сделал финансовый эксперт Максим Глазков в беседе с изданием RT .

Специалист сообщил, что если злоумышленникам удалось похитить данные или фото паспорта, нужно в обязательном порядке следить за своей кредитной историей. Он напомнил, что соответствующую выписку можно получить бесплатно 2 раза в год.

Есть также платные продукты и услуги по защите от мошенничества, рассказал эксперт. При подключении таких услуг, граждане получают уведомления о любой попытке оформления кредита или займа на свое имя, добавил он.

Гладков напомнил, что при получении заявки на кредит, банк по закону обязан направить информацию об этом. Таким образом, можно узнать о краже данных сразу, получив уведомление от банка, подчеркнул эксперт.

Если были похищены данные от профиля в Госуслугах, стоит сразу смените пароль и сообщить в службу поддержки портала, а также написать заявление в полицию, советует специалист. Таким образом можно зафиксировать инцидент и в случае мошеннических действий, их будет легче оспорить, объяснил он.

Если предотвратить данные действия не удалось, то нужно как можно скорее оспорить операцию, порекомендовал он. Для этого нужно обратиться в банк и составить заявление-претензию, добавил Гладков.

В случаях, когда деньги были отправлены в другой банк, нужно будет обратиться также и в него. Там стоит попросить письменное подтверждение о том, что они не были зачислены на имя гражданина, заключил эксперт.