Финансовый эксперт Лашко назвал вероятные причины отказа в маткапитале на покупку жилья

В отдельных ситуациях Фонд пенсионного и социального страхования РФ может отказать в выдаче маткапитала на покупку жилья. Финансовый эксперт Алексей Лашко пояснил, когда такое возможно, и перечислил правила, и требования, которые необходимо соблюсти, чтобы получить выплату. Об этом сообщают « Известия ».

По его словам, в первую очередь отказ возможен при недостижении ребенком трехлетнего возраста, так как, согласно законодательству, до трехлетнего возраста ребенка можно использовать маткапитал только при погашении ипотеки.

Эксперт добавил, что могут помешать также и технические причины, то есть неправильно заполненное заявление или недостаток документов. В таком случае следует подать документы снова.

По его мнению, также причинами отказа могут послужить ветхость или аварийность жилья, покупка доли и лишение родительских прав. Кроме того, следует также убедиться в наличии маткапитала на «Госуслугах».