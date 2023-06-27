Финансовый консультант Добровольский перечислил правила пользования банковской картой с кешбэком

В текущем месяце многими банками был введен повышенный процент кэшбека, тем не менее в этом существуют подводные камни. Ситуацию прокомментировал финансовый консультант Игорь Добровольский. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в данном случае банки действуют в своих интересах, то есть клиенты станут проводить больше оплат по картам, а доход банков за счет эквайринга вырастет.

Эксперт добавил, что выгода кешбэка только в его правильном использовании. Таким образом, обладателям банковских карт необходимо помнить, что условия по программе лояльности меняются, поэтому стоит следить за их действием на сайте банка.