Финансовый консультант Матвеева перечислила шаги по восстановлению бюджета после Нового года

После праздничных затрат многим жителям нашей страны приходится пересматривать семейный бюджет и возвращать финансовую стабильность. Финансовый консультант Ольга Матвеева назвала способы сократить расходы и оптимизировать финансовые потоки. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, первым шагом к улучшению ситуации станет составление списка необходимых товаров. Данного перечня необходимо строго придерживаться с целью избегания импульсивных покупок, нередко возникающих в период зимних распродаж.

Эксперт добавила, что также следует оценить, сколько средств было потрачено на подарки, еду и развлечения в праздничный период. Данную сумму необходимо разделить на несколько месяцев и откладывать ее частями на накопительный счет. Кроме того, эффективным методом экономии является применение программ кешбэка и лояльности.

По ее мнению, также важно внимательно изучать не только стоимость товаров, а также условия доставки и дополнительные расходы. Кроме того, есть смысл пересмотреть повседневные траты.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем тратят на сувениры более 3,2 тыс. руб.