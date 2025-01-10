Финансовый консультант Матвеева перечислила шаги по восстановлению бюджета после Нового года
Финансовый консультант назвала способы нормализовать бюджет после праздников
Фото: [Медиасток.рф]
После праздничных затрат многим жителям нашей страны приходится пересматривать семейный бюджет и возвращать финансовую стабильность. Финансовый консультант Ольга Матвеева назвала способы сократить расходы и оптимизировать финансовые потоки. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, первым шагом к улучшению ситуации станет составление списка необходимых товаров. Данного перечня необходимо строго придерживаться с целью избегания импульсивных покупок, нередко возникающих в период зимних распродаж.
Эксперт добавила, что также следует оценить, сколько средств было потрачено на подарки, еду и развлечения в праздничный период. Данную сумму необходимо разделить на несколько месяцев и откладывать ее частями на накопительный счет. Кроме того, эффективным методом экономии является применение программ кешбэка и лояльности.
По ее мнению, также важно внимательно изучать не только стоимость товаров, а также условия доставки и дополнительные расходы. Кроме того, есть смысл пересмотреть повседневные траты.
Ранее сообщалось, что россияне в среднем тратят на сувениры более 3,2 тыс. руб.