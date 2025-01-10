Россияне в среднем тратят на сувениры более 3,2 тыс. руб.

Российские туристы любят покупать в путешествиях магниты, брелки, футболки, кружки и другие предметы с изображениями достопримечательностей.

В среднем на эти цели россияне тратят 3,2 тысячи рублей. Таковы данные исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Путешествия», сообщает РИА Новости.

В опросе приняли участие более 10 тысяч наших соотечественников.

Больше всего на сувениры тратятся жители Москвы – их бюджет в среднем составляет 3,9 тысячи рублей. А вот жители Ростова-на-Дону и Краснодарского края экономят на подарках и тратят 2,6 тысячи рублей и 2,7 тысячи рублей соответственно.

В целом по России 22% опрошенных стараются при покупке сувениров уложиться в 1 тысячу рублей, а 17% готовы выделить на эти цели 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что Москва лидирует по количеству турпоездок в 2024 году.