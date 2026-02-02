Финансовый надзор ужесточают: за крупными наличными в банкоматах будут следить и наказывать

Предложение Росфинмониторинга по установлению лимита на внесение наличных денежных средств через банкоматы получило поддержку в профильном комитете Государственной думы. Инициатива предполагает ограничение в размере одного миллиона рублей в месяц на операции пополнения счетов через банкоматные устройства, пишет РИА Новости.

Как заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, данная мера направлена на противодействие использованию этого канала для легализации доходов, полученных преступным путем. По мнению парламентария, банкоматы нередко эксплуатируются злоумышленниками для обхода установленных процедур финансового контроля при попытках «обеления» недобросовестных денег.

Разработка ограничительной меры ведется в рамках общего плана по повышению прозрачности экономики. Соответствующий комплекс предложений уже подготовлен Министерством финансов РФ и направлен на согласование в аппарат правительства, Центральный банк и Росфинмониторинг.

