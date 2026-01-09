Финансовый оракул предрек крах: три роковые ошибки, которые в 2026 году оставят без денег

Инвестор Евгений Ходченков выделил три основные финансовые ошибки, которых следует избегать в 2026 году. Первой и главной он назвал отсутствие долгосрочной стратегии управления личными средствами и импульсивное принятие решений, передает «Газета.ру».

Второй распространенной ошибкой является оформление кредитов без учета их полной стоимости, что особенно актуально в условиях прогнозируемого сохранения высокой ключевой ставки.

Третьей ошибкой Ходченков считает вложение средств в непонятные или высокорисковые инструменты, включая сомнительные схемы и спекулятивные активы. Эксперт отметил, что дефицит достоверной информации повышает уязвимость частных инвесторов.

