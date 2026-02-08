Финансовый план на пенсию: что делать при скромных взносах

Эксперт по цифровым инвестициям Светлана Шибенко рассказала « Газете.Ru », как выстроить пенсионные накопления на горизонте 20–30 лет, если есть возможность откладывать лишь 5–10 тыс. рублей в месяц. По ее оценке, начинать следует не с поиска сложных инструментов, а с выработки регулярности взносов: именно дисциплина и длительный срок дают основной эффект сложного процента.

Она отметила, что инвестировать нужно только свободные деньги, не затрагивая повседневные расходы и резервный фонд, иначе при непредвиденных ситуациях придется фиксировать убытки.

Среди базовых инструментов для долгого горизонта специалист выделила индивидуальный инвестиционный счет с налоговыми вычетами, индексные фонды, позволяющие вложиться сразу в широкий рынок, а также негосударственные пенсионные фонды и программу долгосрочных сбережений с господдержкой и гарантиями сохранности средств.

Для консервативной части портфеля, по ее мнению, подходят облигации и цифровые финансовые активы надежных эмитентов. Недвижимость при малых суммах взносов она считает менее удобной из-за высокого порога входа и низкой ликвидности. Криптовалюту эксперт отнесла к рисковым активам и допустила лишь как небольшую долю вложений.

Также она указала, что новичкам достаточно базовых знаний и можно использовать робосоветников у брокеров. Ключевым фактором успеха называется способность сохранять стратегию во время рыночных спадов и продолжать регулярные пополнения. Банковские вклады, по ее оценке, больше подходят для хранения резерва, чем для долгосрочного роста капитала.

