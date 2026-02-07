«Золотые» 80: кому повысят пенсию в два раза начиная с 1 марта

Весной 2026 года в России вступит в силу очередное точечное повышение пенсионных выплат для наиболее уязвимых категорий граждан. Об этом пишут «РИА Новости» .

Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, с 1 марта фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости будет увеличена на 100% для граждан, достигших 80-летнего возраста в феврале. Это означает, что ключевая фиксированная часть пенсии для них удвоится. Депутат подчеркнул важное уточнение: увеличивается не вся итоговая сумма пенсии, а именно ее гарантированный государством базовый компонент. Назначение повышенной выплаты будет происходить в беззаявительном порядке, автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.

Данная мера также распространяется на инвалидов I группы. При этом установленное повышение не коснется получателей страховых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Это изменение станет частью серии запланированных индексаций на начало года. Напомним, что с 1 января уже произошло увеличение страховых пенсий для неработающих пенсионеров, а с 1 февраля вырастут размеры социальных пособий и ежемесячных денежных выплат. Ожидается, что с 1 апреля будет проиндексирована на 6,8% социальная пенсия, что затронет около 3,5 миллиона человек.

