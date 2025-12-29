Финансовый прогноз-2026: россияне могут почувствовать рост цен сильнее, чем обещает статистика

Наступающий 2026 год принесет россиянам не только календарные изменения, но и ощутимое повышение стоимости жизни, которое, по экспертным расчетам, окажется значительно выше официальных прогнозов. Экономист Екатерина Маркова в интервью RuNews24.ru представила четкий и конкретный анализ, из которого следует: реальный рост цен на потребительскую корзину может достичь 15%, формируя новый финансовый ландшафт для каждой семьи. Этот прогноз основан не на абстрактных опасениях, а на трех системных факторах, создающих эффект финансового прессинга.

Первая и ключевая причина — серьезный разрыв между официальной и фактической инфляцией. Если Центробанк прогнозирует на 2026 год показатель в 5%, то реальный рост цен, судя по отраслевым данным и методологии расчетов бизнеса, может приблизиться к 10%. Этот дисбаланс означает, что статистическое «охлаждение» экономики рядовой потребитель попросту не почувствует в магазине или при оплате услуг.

Вторая причина — сохраняющаяся высокая ключевая ставка, которая, даже снизившись до прогнозируемых 13%, останется мощным драйвером удорожания кредитов для бизнеса. Эти издержки традиционно перекладываются на конечную цену товара. Третья составляющая — запланированное увеличение налоговой нагрузки на бизнес в среднем на 5–6%, что особенно болезненно для малого и среднего сектора, не имеющего запаса прочности. Ответом предпринимателей на возросшие издержки снова станет рост цен.

Практическая польза этого анализа — в понимании формирующегося замкнутого круга, который непосредственно повлияет на благосостояние. Бизнес, стремясь компенсировать возросшие налоговые расходы и дорогие кредиты, будет вынужден экономить на трудовых ресурсах. Это выльется в заморозку зарплат, отказ от индексации и потенциальные сокращения. В результате покупательская способность населения начнет снижаться даже при номинальном сохранении доходов: на те же деньги можно будет купить заметно меньше.

Сигнал от эксперта — это не призыв к панике, а четкая рекомендация к действию уже сегодня. В условиях, когда реальный рост цен обгоняет доходы, критически важным становится радикальный пересмотр личного бюджета: отказ от импульсных трат, создание или усиление финансовой «подушки безопасности» и осознанный переход в режим контролируемого, планируемого потребления. 2026 год, согласно этому прогнозу, станет временем, когда финансовая внимательность и дисциплина превратятся из полезной привычки в необходимое условие для сохранения качества жизни.

Ранее стало известно, какие продукты окажутся на столе зумеров в Новый год.