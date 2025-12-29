Стало известно, какие продукты окажутся на столе зумеров в Новый год

Новогодние традиции и потребительские привычки поколения Z (зумеров, родившихся примерно с 1997 по 2012 годы) кардинально отличаются от подходов их родителей и старших братьев и сестер, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Т—Ж».

Праздничный стол нынешней молодежи значительно отличается от праздничного стола бумеров и миллениалов. Самое заметное отличие — резкое снижение интереса к алкоголю.

Если у старшего поколения алкогольные напитки встречаются примерно в 34% праздничных чеков, то среди зумеров этот показатель падает до всего 19%. Их предпочтения смещаются в сторону безалкогольных энергетиков и газированных напитков. Если же молодые люди и покупают спиртное, то их фаворитом остается пиво.

В еде зумеры демонстрируют явную тенденцию к минимализму и удобству. В их продуктовой корзине к празднику преобладают готовая еда и снеки, включая лапшу быстрого приготовления, сэндвичи, пирожки, онигири, пирожные и сухарики.

Зумеры реже покупают мясо, птицу, колбасу, рыбу, морепродукты и сыры, которые требуют времени на приготовление.

Кроме того, сократилась доля здоровой пищи. Фруктов и овощей зумеры покупают в два раза меньше, чем миллениалы, и в 2,3 раза меньше, чем бумеры.

Ранее сообщалось, что зумеры стали чаще экономить на свиданиях из-за высоких цен.