Финансовый триумф Маска: как вердикт из Делавэра сделал его первым человеком с $749 млрд

Американский инноватор Илон Маск установил беспрецедентный финансовый рекорд, став первым человеком в мире, чье состояние превысило отметку в $700 млрд., сообщает Forbes.

Согласно публикации, «состояние бизнесмена выросло после решения верховного суда штата Делавэр. Он отменил вердикт нижестоящей инстанции, которая сочла нелегитимным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla в размере $139 млрд». В результате благоприятного судебного решения капитал основателя SpaceX и Tesla достиг исторического максимума в $749 млрд.

Издание также указывает, что вторую позицию в мировом рейтинге миллиардеров занимает сооснователь Google Ларри Пейдж с $253 млрд.

