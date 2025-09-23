Финансы, торговля, логистика: в каких отраслях чаще всего работают люди с инвалидностью?

Согласно исследованию, проведенному hh.ru, в период с января по середину сентября 2025 года на платформе было размещено свыше 300 тысяч вакансий, адаптированных для соискателей с инвалидностью. Этот показатель продемонстрировал рост на 15% в годовом сопоставлении.

Лидером по созданию инклюзивных рабочих мест стал финансовый сектор, предложивший порядка 31 тысячи вакансий, что эквивалентно 19% от общего массива. На второй позиции оказалась сфера розничной торговли, разместившая более 24 тысяч предложений о работе (15%).

С небольшим отрывом друг от друга в рейтинге расположились области транспорта, логистики и складской деятельности (почти 19 тыс.) и сектор профессиональных услуг для бизнеса (свыше 18 тыс.), поделившие по 11% от общего числа вакансий. Замыкает топ-5 отраслей сфера строительства и недвижимости с результатом в 5% (более 8 тысяч вакансий).

При этом, как показал отдельный опрос hh.ru, несмотря на позитивную динамику количества доступных вакансий, фактический уровень трудоустройства людей с ОВЗ в России остается низким. Только 11% респондентов указали, что в их коллективе работают люди с инвалидностью. Подавляющее большинство опрошенных (73%) сообщили об отсутствии таких коллег. Еще 12% затруднились с ответом, а 4% респондентов сами относятся к категории сотрудников с ограниченными возможностями здоровья.

