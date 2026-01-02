Финики, вино и русская реальность: священник пояснил, почему не все нужно соблюдать в пост

Фото: [ Свечи в Главном храме ВС РФ в парке «Патриот» Одинцовского округа/Медиасток.рф ]

Со 2 января Рождественский пост вступает в свою наиболее строгую фазу, однако мирянам не стоит механически копировать все монастырские ограничения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).

Священнослужитель пояснил, что для мирян по-прежнему актуальны основные рекомендации: воздержание от мяса, молочных продуктов, яиц и молока. Сейчас пост можно несколько усилить, однако воспроизводить все пищевые требования древнего церковного устава (Типикона) — нереалистично и даже формально.

Он отметил, что устав формировался в условиях Средиземноморья с его специфической кухней, включавшей финики, морепродукты и вино, что плохо соотносится с российскими реалиями.

«Всем соблюдать все, что сказано в уставе, — нереалистично», — сказал отец Макарий.

Он также напомнил, что без духовной составляющей пост становится «пустым» занятием, поэтому важно помнить о молитве и участии в богослужениях.

Ранее аналогичную позицию высказывал Патриарх Кирилл, призывая духовенство не предъявлять мирянам чрезмерно строгих требований, а руководствоваться многовековой осторожной практикой Русской церкви. Рождественский пост, начавшийся 28 ноября, завершится вечером 6 января, в Сочельник.

