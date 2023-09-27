Финконсультант объяснил, почему с помощью экономии нельзя разбогатеть

Как выяснилось, не стоит лишать себя комфортной жизни. Нужно просто больше зарабатывать и не считать каждую копейку, экономя на жизненно важных вещах. Об этом пишет «Газета.ру» .

Привычка экономить появляется еще в детстве, когда ребенок видит, что его родители едва сводят концы с концами. Так считает финансовый консультант Дарья Гордиенко.

И, если сэкономить сейчас на качестве товара или услуги, то в будущем все равно придется раскошелиться, например, на ремонт того же дешевого холодильника. Отказ от хорошей жизни может лишить ее удовольствия.

Вместо того, чтобы экономить, следует приумножать собственный капитал. Нужно перестать попусту тратить деньги и начать поиски способов для получения большего заработка, ставя правильно при этом свои финансовые цели.